This is How the Best Makeup in the World Looks Like

По программе сегодня мы должны были гулять по городу , но проснувшись утром я даже не смогла встать с кровати от боли в ногах и сильной слабости тела и духа в целом 🙌🏻 Такое у меня бывает после каждого шоу, потому что я по-другому не умею…. всю энергию отдала до последней капли участницам и ничуть не жалею ❤️🙏🏻 . Вчера мне написала девушка по имени Альбина , что безумно хочет подарить преображение для мамы …. Ее зовут Равиля ей 59 лет …. и она неизлечимо больна 😔 к сожалению ее опухоль не операбельна и она каждый день становится все худее и худее… теряя в день по 1 кг в весе….. . Альбина очень хотела , чтобы мама испытала эти положительные эмоции и подбодрилась 😔❤️🙏🏻🙏🏻 🙏🏻 и сегодня утром я подарила ей преображение ❤️ . Милая Равиля была шокирована изменениям и была очень рада ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ . Когда я дарю преображения , я сразу забываю о боли в ногах , усталости и недомоганиях . Я просто счастлива, что смогла хоть немного подбодрить и подарить хорошие эмоции ❤️🙏🏻 буду молиться ❤️🙏🏻 . Как вам преображение прекрасной Равили? ____ It was planned to explore the city today, but as soon as I woke up in the morning, I realised that I can't even get out of bed. My feet were so sore , and I was weak by body and soul as a whole. It always happens to me after each show, because I can't act differentely. 🙌🏻I gave my all energy to the students up to the last drop, and I have no regrets ❤🙏🏻 Yesterday a girl named Alina wrote me , that she wanted me so much to do a makeover for her mother… Her name is Ravilia, and she's 59 years old… And she has an incurable disease.😔 Unfortunately her tumor is inoperable , and she has a weight loss …losing 1 kg each day… Albina wanted her mother to feel this positive emotions and to cheer her up. 😔❤❤🙏🏻🙏🏻🙏🏻 And I did the transformation for her today in the morning ❤ . Dear Ravilia was shocked by the changes and was very happy ❤❤❤❤ . When I do a makeover , I forget about my foot pain and tiredness. I'm just happy that I've been able to cheer her up a little bit and give her positive emotions ❤🙏🏻 I will pray ❤🙏🏻 . How do you like beautiful Ravilia's makeover?