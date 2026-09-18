Unpacking Miley Cyrus' Provocative Bass Persuades Credits

Miley Cyrus continues to push musical boundaries with her latest project, showcasing a rich blend of influences and collaborations. Her talent is not only evident in her vocal performances but also in her role as a producer and composer, as demonstrated in the tracks from her recent album. The contributions of diverse artists and professionals are central to this innovative sound, enhancing the listening experience. Below, we delve into the details of several standout tracks, revealing the creative and technical forces behind them.
Different Religion ft. Model/Actriz
Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Model/Actriz
Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Cole Haden, Jack Wetmore, Aaron Shapiro, Ruben Radlauer, Kid Harpoon, Michael Pollack
Vocals: Miley Cyrus, Cole Haden
Featured Vocals: Model/Actriz
Additional Production: Michael Pollack, Maxx Morando
Engineer: Liam Hebb
Additional Engineer: Brian Rajaratnam
Mixer: Mark “Spike” Stent
Assistant Mixer: Kieran Scott
Masterer: Randy Merrill
Bass: Aaron Shapiro
Synthesizer: Aaron Shapiro, Jack Wetmore, Kid Harpoon, Maxx Morando
Electric Guitar: Jack Wetmore
Drums: Ruben Radlauer
Percussion: Ruben Radlauer
Programming: Aaron Shapiro
Drum Programmer: Aaron Shapiro
Let’s Get Married
Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz, Michael Pollack, Gregory Aldae Hein
Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Kid Harpoon, Michael Pollack, Gregory Aldae Hein
Vocals: Miley Cyrus
Engineer: Brady Wortzel, Stefan Johnson, Liam Hebb, Jordan Johnson
Additional Engineer: Brian Rajaratnam
Assistant Engineer: Nathan Feler
Mixer: Dave Fridmann
Assistant Mixer: Kieran Scott
Masterer: Randy Merrill
Immersive Masterer: Jon Fridmann
Immersive Mixer: Jon Fridmann
Drums: Franco Reid
Percussion: Franco Reid, Kid Harpoon
Bass: Kid Harpoon
Electric Guitar: Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz
Synthesizer: Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz
Acoustic Guitar: Kid Harpoon
Piano: Kid Harpoon
Orbit
Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz, Michael Pollack, Griff Clawson
Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Michael Pollack
Vocals: Miley Cyrus
Additional Production: Model/Actriz
Engineer: Jaime Sikora, Monsters & Strangerz, Christopher Burks, Noah “Mailbox” Passovoy
Additional Engineer: Brian Rajaratnam
Assistant Engineer: Brady Wortzel
Mixer: Dave Fridmann
Masterer: Randy Merrill
Drums: Ruben Radlauer
Bass: Aaron Shapiro, George Doering
Bass Moog: Jordan Johnson, Michael Pollack
Electric Guitar: Griff Clawson, George Doering
Synthesizer: Griff Clawson
Guitar: Jack Wetmore, George Doering
Mellotron: Griff Clawson
Dulcimer Guitar: Michael Pollack
Piano: Michael Pollack
Wurlitzer: Michael Pollack
Harp: Sara Kawai
Aftermath
Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz, Michael Pollack, Maxx Morondo
Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Michael Pollack, Griff Clawson, Maxx Morando
Vocals: Miley Cyrus
Additional Vocals: Wayne Coyne
Additional Production: Griff Clawson
Engineer: Liam Hebb, Monsters & Strangerz, Jordan Johnson, Christopher Burks, Noah “Mailbox” Passovoy, Stefan Johnson, Brady Wortzel
Additional Engineer: Brian Rajaratnam
Mixer: Dave Fridmann
Masterer: Randy Merrill
Drums: Ruben Radlauer
Drum Programmer: Kid Harpoon, Maxx Morando
Bass: Aaron Shapiro
Electric Guitar: Kid Harpoon
Synthesizer: Kid Harpoon, Maxx Morando
Guitar: Maxx Morando, Jack Wetmore
REDLIGHTS
Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Maxx Morando
Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Michael Pollack
Strings Arranger: Davide Rossi
Vocals: Miley Cyrus
Additional Production: Michael Pollack, Monsters & Strangerz
Engineer: Liam Hebb, Jordan Johnson, Stefan Johnson
Additional Engineer: Brian Rajaratnam
Mixer: Shawn Everett
Masterer: Randy Merrill
Drums: Kid Harpoon
Drum Programmer: Kid Harpoon, Maxx Morando
Bass: Kid Harpoon
Piano: Kid Harpoon
Synthesizer: Kid Harpoon, Maxx Morando
Percussion: Kid Harpoon