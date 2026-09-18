Unpacking Miley Cyrus' Provocative Bass Persuades Credits

Miley Cyrus continues to push musical boundaries with her latest project, showcasing a rich blend of influences and collaborations. Her talent is not only evident in her vocal performances but also in her role as a producer and composer, as demonstrated in the tracks from her recent album. The contributions of diverse artists and professionals are central to this innovative sound, enhancing the listening experience. Below, we delve into the details of several standout tracks, revealing the creative and technical forces behind them.

Different Religion ft. Model/Actriz

Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Model/Actriz

Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Cole Haden, Jack Wetmore, Aaron Shapiro, Ruben Radlauer, Kid Harpoon, Michael Pollack

Vocals: Miley Cyrus, Cole Haden

Featured Vocals: Model/Actriz

Additional Production: Michael Pollack, Maxx Morando

Engineer: Liam Hebb

Additional Engineer: Brian Rajaratnam

Mixer: Mark “Spike” Stent

Assistant Mixer: Kieran Scott

Masterer: Randy Merrill

Bass: Aaron Shapiro

Synthesizer: Aaron Shapiro, Jack Wetmore, Kid Harpoon, Maxx Morando

Electric Guitar: Jack Wetmore

Drums: Ruben Radlauer

Percussion: Ruben Radlauer

Programming: Aaron Shapiro

Drum Programmer: Aaron Shapiro

Let’s Get Married

Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz, Michael Pollack, Gregory Aldae Hein

Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Kid Harpoon, Michael Pollack, Gregory Aldae Hein

Vocals: Miley Cyrus

Engineer: Brady Wortzel, Stefan Johnson, Liam Hebb, Jordan Johnson

Additional Engineer: Brian Rajaratnam

Assistant Engineer: Nathan Feler

Mixer: Dave Fridmann

Assistant Mixer: Kieran Scott

Masterer: Randy Merrill

Immersive Masterer: Jon Fridmann

Immersive Mixer: Jon Fridmann

Drums: Franco Reid

Percussion: Franco Reid, Kid Harpoon

Bass: Kid Harpoon

Electric Guitar: Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz

Synthesizer: Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz

Acoustic Guitar: Kid Harpoon

Piano: Kid Harpoon

Orbit

Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz, Michael Pollack, Griff Clawson

Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Michael Pollack

Vocals: Miley Cyrus

Additional Production: Model/Actriz

Engineer: Jaime Sikora, Monsters & Strangerz, Christopher Burks, Noah “Mailbox” Passovoy

Additional Engineer: Brian Rajaratnam

Assistant Engineer: Brady Wortzel

Mixer: Dave Fridmann

Masterer: Randy Merrill

Drums: Ruben Radlauer

Bass: Aaron Shapiro, George Doering

Bass Moog: Jordan Johnson, Michael Pollack

Electric Guitar: Griff Clawson, George Doering

Synthesizer: Griff Clawson

Guitar: Jack Wetmore, George Doering

Mellotron: Griff Clawson

Dulcimer Guitar: Michael Pollack

Piano: Michael Pollack

Wurlitzer: Michael Pollack

Harp: Sara Kawai

Aftermath

Producer: Miley Cyrus, Kid Harpoon, Monsterz & Strangerz, Michael Pollack, Maxx Morondo

Composer/Lyricist: Miley Cyrus, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Michael Pollack, Griff Clawson, Maxx Morando

Vocals: Miley Cyrus

Additional Vocals: Wayne Coyne

Additional Production: Griff Clawson

Engineer: Liam Hebb, Monsters & Strangerz, Jordan Johnson, Christopher Burks, Noah “Mailbox” Passovoy, Stefan Johnson, Brady Wortzel

Additional Engineer: Brian Rajaratnam

Mixer: Dave Fridmann

Masterer: Randy Merrill

Drums: Ruben Radlauer

Drum Programmer: Kid Harpoon, Maxx Morando

Bass: Aaron Shapiro

Electric Guitar: Kid Harpoon

Synthesizer: Kid Harpoon, Maxx Morando

Guitar: Maxx Morando, Jack Wetmore

REDLIGHTS