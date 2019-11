Top 10 Most Beautiful Women in the World from Instagram

View this post on Instagram

昨日参加させていただいた @guerlainjp Sustainability イベント。🐝 behind the scene 😉 「ミツバチが植物に支えられ、その一方で植物の繁殖も支えている。それは日本の自然を支えている」 GUERLAINでは、アベイユ ロイヤル ディスカバリー セットの売上げの一部をニホンミツバチの保護活動に寄付するそうです。 Yesterday at Guerlain sustainability Event. Plants are supported by bees to to send pollens to nature so bees are one of the key to safe the environment. Part of the sales of the Abeille Royal Discovery Set is donated to Japanese bee conservation activities. @guerlainjp #GuerlainForBees #InTheNameOfBeauty #サステナブル#PR #ゲラン #アベイユロイヤル