Must-See Disney+ Titles to Stream This November 2026

As November approaches, Disney+ is shifting gears from its Halloween lineup to welcoming in the festive spirit of the holiday season. The platform is set to roll out a yve-style.com of beloved holiday favorites, making it a great time for viewers to enjoy seasonal classics.
Holiday Classics Arriving on Hulu
Among the highly anticipated Christmas titles joining the lineup this month are fan favorites like “A Bad Moms Christmas,” “A Christmas Story,” “The Polar Express,” “Four Christmases,” and “National Lampoon’s Christmas Vacation.” These films will be available for streaming on Hulu for subscribers bundled with Disney+.
Exciting Series Premieres and Returning Favorites
This month, “Percy Jackson and the Olympians” is also returning for its much-anticipated third season. The season will kick off with a two-episode premiere, following Percy and his friends in their quest to prevent the fall of Olympus. In addition, new episodes will be released for popular series such as “Dancing with the Stars,” “Abbott Elementary,” “The Kardashians,” and “Grey’s Anatomy,” ensuring plenty of entertainment options for viewers.
What’s New on Disney+ in November
Here’s the complete list of titles that are set to arrive or return on Disney+ this November:
Nov. 1
“A Bad Moms Christmas” (Hulu)
“The Banshees of Inisherin” (Hulu)
“Meg 2: The Trench” (Hulu)
“The Mess Around” (Hulu) — New Podcast Episode
“Mission: Yozakura Family” (Hulu) – New Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Why Him?” (Hulu)
Women’s College Volleyball – Georgia Tech at Louisville (ESPN) (ACCN) — 12 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Texas A&M at Texas (ESPN) (ABC) – 1 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Boston College at North Carolina (ESPN) (ACCN) – 2 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Oklahoma at Auburn (ESPN) (SECN) – 3 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Tennessee at Missouri (ESPN) (ESPN2) – 3 p.m. ET
NWSL Decision Day (ESPN) (ESPN+) – 5 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Mississippi State at Alabama (ESPN) (SECN) – 5 p.m. ET
Nov. 2
“America’s Funniest Home Videos” (Hulu) – New Episode
“Between Steps” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Black Bag” (Hulu)
“Dancing with the Stars” (Disney+) – Streaming Live at 8 p.m. ET
“Desperately Devoted” (Hulu) – New Podcast Episode
“Handsome” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“The Mob” (Hulu) – New Episodes
“Pod Meets World” (Disney+) – New Podcast Episodes
“That Was Us” (Hulu) – New Podcast Episode
Women’s College Basketball Oui-Play Paris – No. 21 Maryland vs. No. 1 South Carolina (ESPN) – 12 p.m. ET
Women’s College Basketball Oui-Play Paris – No. 24 Oklahoma vs. No. 9 North Carolina (ESPN) (ESPN2) – 2:30 p.m. ET
Men’s College Basketball Orion180 Tipoff Classic (Tampa, Fla.) – Miami vs. Florida (ESPN) (ESPN2) – 6 p.m. ET
NFL Monday Night Football – Bears vs. Seahawks (ESPN) (ESPN2) (ESPN Deportes) – 8 p.m. ET
Nov. 3
“Best Friends” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Between Steps” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Clues” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Dancing with the Stars” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“High Country” (Hulu)
“Perfect Person” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Phony” (Hulu) – New Episode
“Reasonable Doubt” (Hulu) – New Episode
“Stick to Football” (Disney+) – New Podcast Episode
“Stick to United with Wayne Rooney” (Disney+) – New Podcast Episode
“StraightioLab” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Thanks Dad with Ego Nwodim” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
NHL – Edmonton Oilers vs. New Jersey Devils (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 7:30 p.m. ET
Nov. 4
“All’s Fair” (Hulu) – Three-Episode Premiere
“All’s Fair Podcast” (Hulu) – Two-Episode Premiere
“Dancing with the Stars Official Podcast” (Disney+) (Hulu) – New Episode at 9 a.m. PT
“Disney Jr. Ariel – The Little Mermaid: Dolphin Cove Tales” Shorts (Disney+) – Premiere, All Episodes Streaming
FX’s “The Lowdown” (Hulu) – New Episode at 9 p.m. PT
“Merry Berry Love” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“The Remarried Empress” (Disney+) (Hulu) – Four-Episode Premiere
“VisionQuest” (Disney+) – New Episode
NBA – Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons (ESPN) – 7 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Arkansas at LSU (ESPN) (SECN) – 7 p.m. ET
NBA – Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs (ESPN) – 9:30 p.m. ET
Nov. 5
“Abbott Elementary” (Hulu) – New Episode
“Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald” (Hulu) – New Podcast Episode
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“The Kardashians” (Hulu) – New Episode
“Scrubs” (Hulu) – New Episode
“Shark Tank” (Hulu) – New Episode
NHL – Carolina Hurricanes vs. New York Islanders (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 7 p.m. ET
NHL – Nashville Predators vs. Colorado Avalanche (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 9:30 p.m. ET
Nov. 6
“9-1-1” (Hulu) – New Episode
“9-1-1: Nashville” (Hulu) – New Episode
“Grey’s Anatomy” (Hulu) – New Episode
“SuperKitties” (Disney+) – Thanksgiving Special Episode
“Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc” (Hulu) – New Episode
“Wolves Up Close with Bertie Gregory” (Disney+) (Hulu) – Premiere
College Football – Virginia Tech at SMU (ESPN) – 7 p.m. ET
Nov. 7
“Celebrity Wheel of Fortune” (Hulu) – New Episode
“Chibi Tiny Tales” Shorts (Disney+) – New Episode
“Locker Diaries: Coven Academy” Shorts (Disney+) – New Episode
ESPN and Disney+: College GameDay Built by The Home Depot (ESPN) (Disney+) – 9 a.m. ET
WWE Crown Jewel (ESPN) – 1 p.m. ET
College Football (ESPN) – Alabama at LSU
Nov. 8
“Heart Eyes” (Hulu)
“The Mess Around” (Hulu) – New Podcast Episode
“Mission: Yozakura Family” (Hulu) – New Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
NFL – Bengals vs. Falcons – Madrid (ESPN) (NFL Network) – 9:30 a.m. ET
NWSL Quarterfinals – Game No. 1 (ESPN) (ABC) (ESPN Deportes) – 12:30 p.m. ET
Men’s College Basketball Capital Showcase (Washington, D.C.) – Arkansas vs. Virginia (ESPN) – 1 p.m. ET
NWSL Quarterfinals – Game No. 2 (ESPN) (ABC) (ESPN Deportes) – 3 p.m. ET
Women’s College Basketball Ally Tipoff – No. 17 Kentucky vs. NC State (ESPN) (ESPN2) – 3 p.m. ET
Women’s College Basketball Ally Tipoff – No. 1 South Carolina vs. No. 9 North Carolina (ESPN) – 5:30 p.m. ET
Nov. 9
“America’s Funniest Home Videos” (Hulu) – New Episode
“Between Steps” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Desperately Devoted” (Hulu) – New Podcast Episode
“Fire Force” (Hulu) – All Episodes Streaming
“Handsome” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Love Hurts” (Hulu)
“The Mob” (Hulu) – New Episodes
“Mother Knows Murder” (Disney+) (Hulu) – Podcast Premiere
“Pod Meets World” (Disney+) – New Podcast Episodes
“That Was Us” (Hulu) – New Podcast Episode
NFL Monday Night Football – Bills vs. Vikings (ESPN) (ABC) (ESPN Deportes) – 8 p.m. ET
Nov. 10
“Best Friends: (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Between Steps” (Disney+) (Hulu) – Finale Episode
“Clues” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Dancing with the Stars” (Disney+) – Streaming Live at 8 p.m. ET
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Perfect Person” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Phony” (Hulu) – New Episode
“Reasonable Doubt” (Hulu) – New Episode
“Stick to United with Wayne Rooney” (Disney+) – New Podcast Episode
“StraightioLab” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Thanks Dad with Ego Nwodim” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
Men’s College Basketball Champions Classic (Chicago) – Duke vs. Michigan State (ESPN) – 7 p.m. ET
NHL – Florida Panthers vs. Columbus Blue Jackets (ESPN (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 7:30 p.m. ET
Men’s College Basketball Champions Classic (Chicago) – Kansas vs. Kentucky (ESPN) – 9:30 p.m. ET
NHL – Nashville Predators vs. Los Angeles Kings (ESPN (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 10 p.m. ET
Nov. 11
“All’s Fair” (Hulu) – New Episode
“All’s Fair Podcast” (Hulu) – New Episode
“Dancing with the Stars” (Disney+) (Hulu) – New Episode
FX’s “The Lowdown” (Hulu) – New Episode at 9 p.m. PT
“Merry Berry Love” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Pokémon the Series: The Beginning” (Disney+) – New Episodes
“Pupstruction” (Disney+) – New Episodes
“The Remarried Empress” (Disney+) (Hulu) – New Episodes
“Rivals” (Hulu) – Three-Episode Premiere
“Style Wars” (Disney+) (Hulu) – Two-Episode Premiere
“VisionQuest” (Disney+) – New Episode
NBA – Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks (ESPN) – 7 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Notre Dame at Pittsburgh (ESPN) (ACCN) – 7 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Auburn at Alabama (ESPN) (SECN) – 9 p.m. ET
NBA – Golden State Warriors vs. Houston Rockets (ESPN) – 9:30 p.m. ET
Nov. 12
“Abbott Elementary” (Hulu) – New Episode
“Dancing with the Stars Official Podcast” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald” (Hulu) – New Podcast Episode
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“The Kardashians” (Hulu) – New Episode
“Scrubs” (Hulu) – New Episode
“The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County” (Hulu) – Premiere, All Episodes Streaming
“Shark Tank” (Hulu) – New Episode
“Stick to Football” (Disney+) – New Podcast Episode
NHL – Detroit Red Wings vs. Florida Panthers (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 7:30 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Louisville at SMU (ESPN) (ESPNU) – 8 p.m. ET
NHL – New York Islanders vs. Los Angeles Kings (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 10 p.m. ET
Women’s College Volleyball – San Diego at Pepperdine (ESPN) (ESPNU) – 10 p.m. ET
Nov. 13
“9-1-1” (Hulu) – New Episode
“9-1-1: Nashville” (Hulu) – New Episode
“Gracie’s Corner” (Disney+) – New Episodes
“Gracie’s Corner” Shorts (Disney+) – New Episodes
“Grey’s Anatomy” (Hulu) – New Episode
“Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc” (Hulu) – New Episode
Nov. 14
“A Proud Family Wizmas” (Disney+) – Holiday Special Episode
“Celebrity Wheel of Fortune” (Hulu) – New Episode
“Chibi Tiny Tales” Shorts (Disney+) – New Episode
“Expedition: Saving Our Seas” (Disney+) (Hulu) – Premiere
College GameDay Built by The Home Depot (ESPN) (Disney+) – 9 a.m. ET
College Football – Texas at LSU (ESPN)
Nov. 15
“Call of the Night” (Hulu) – All Episodes Streaming
“Hero Without a Class: Who Even Needs Skills?!” (Hulu) – All Episodes Streaming
“The Mess Around” (Hulu) – New Podcast Episode
“Mission: Yozakura Family” (Hulu) – New Episode
“My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon” (Hulu) (Subbed & Dubbed) – All Episodes Streaming
“Paddington in Peru” (Hulu)
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
Women’s College Basketball The “Real SC” – No. 5 USC vs. No. 1 South Carolina (ESPN) (ABC) – 1 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Duke at North Carolina (ESPN) (ACCN) – 1 p.m. ET
NWSL Semifinal (ESPN) (ABC) (ESPN Deportes) – 3 p.m. ET
Women’s College Basketball – No. 2 UConn at No. 7 Louisville (ESPN) – 5:30 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Louisville at Pittsburgh (ESPN) – 8:30 p.m. ET
Nov. 16
“America’s Funniest Home Videos” (Hulu) – New Episode
“Bluey Fancy Restaurant” (Disney+) – Premiere, All Episodes Streaming
“Desperately Devoted” (Hulu) – New Podcast Episode
“Handsome” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“The Mob” (Hulu) – Finale Episodes
“Mother Knows Murder” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Pod Meets World” (Disney+) – New Podcast Episodes
“That Was Us” (Hulu) – New Podcast Episode
NFL Monday Night Football – Chargers vs. Ravens (ESPN) (ESPN2) (ESPN Deportes) – 8 p.m. ET
Nov. 17
“Best Friends” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Clues” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Dancing with the Stars” (Disney+) – Streaming Live at 8 p.m. ET
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“How The Tudors Lost Their Heads” (Disney+) (Hulu) – Premiere, All Episodes Streaming
“Perfect Person” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Phony” (Hulu) – New Episode
“Reasonable Doubt” (Hulu) – New Episode
“Stick to Football” (Disney+) – New Podcast Episode
“Stick to United with Wayne Rooney” (Disney+) – New Podcast Episode
“StraightioLab” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Thanks Dad with Ego Nwodim” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
Men’s College Basketball – Illinois at Duke (ESPN) – 7 p.m. ET
NHL – Washington Capitals vs. Tampa Bay Lightning (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 7:30 p.m. ET
Men’s College Basketball – Michigan State at Tennessee (ESPN) (ESPN2) – 9 p.m. ET
Nov. 18
The 60th Annual CMA Awards (Disney+) – Streaming Live at 8 p.m. ET
“All’s Fair” (Hulu) – New Episode
“All’s Fair Podcast” (Hulu) – New Episode
“Dancing with the Stars” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Las Culturistas with Matt Rogers and Bowen Yang” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
FX’s “The Lowdown” (Hulu) – New Episode at 9 p.m. PT
“Merry Berry Love” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Mickey Mouse Clubhouse+” (Disney+) – New Episodes
“The Remarried Empress” (Disney+) (Hulu) – New Episodes
“Rivals” (Hulu) – New Episode
“Style Wars” (Disney+) (Hulu) – New Episodes
“Vienna Game” (Disney+) (Hulu) – Premiere, All Episodes Streaming
NBA – Milwaukee Bucks vs. Miami Heat (ESPN) – 7 p.m. ET
NBA – Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks (ESPN) – 9:30 p.m. ET
Nov. 19
The 60th Annual CMA Awards (Hulu)
“Dancing with the Stars Official Podcast” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald” (Hulu) – New Podcast Episode
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“The Kardashians” (Hulu) – New Episode
NHL – Edmonton Oilers vs. Tampa Bay Lightning (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 7:30 p.m. ET
NHL – Dallas Stars vs. Vegas Golden Knights (ESPN) (Disney+) (Hulu) (ESPN+) – 10 p.m. ET
Nov. 20
“9-1-1” (Hulu) – New Episode
“9-1-1: Nashville” (Hulu) – New Episode
“A Christmas Story” (Hulu)
“Four Christmases” (Hulu)
“Grey’s Anatomy” (Hulu) – New Episode
“National Lampoon’s Christmas Vacation” (Hulu)
“Percy Jackson and the Olympians” (Disney+) (Hulu) – Two-Episode Premiere
“Percy Jackson and the Olympians Official Podcast” (Disney+) (Hulu) – Premiere
“The Polar Express” (Hulu)
“Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc” (Hulu) (Hulu Original) – New Episode
Women’s College Volleyball SEC Tournament First Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 12 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament First Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 2:30 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament First Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 5 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament First Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 7:30 p.m. ET
Nov. 21
“How Not to Draw” Shorts (Disney+) – New Episodes
“Miraculous Tales of Ladybug & Cat Noir” (Disney+) – Premiere
College GameDay Built by The Home Depot (ESPN) (Disney+) – 9 a.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Second Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN+) – 12 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Second Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 2:30 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Second Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 5 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Second Round – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 7:30 p.m. ET
Nov. 22
“The Mess Around” (Hulu) – New Podcast Episode
“Mission: Yozakura Family” (Hulu) – New Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
Women’s College Volleyball – Wildcard at Wildcard (ESPN) (ACCN) – 1 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Quarterfinal – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 12 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Quarterfinal – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 2:30 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Quarterfinal – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 5 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Quarterfinal – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 7:30 p.m. ET
Nov. 23
“America’s Funniest Home Videos” (Hulu) – New Episode
“Desperately Devoted” (Hulu) – New Podcast Episode
“Handsome” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“MAO” (Hulu) (Dubbed) – All Episodes Streaming
“Mickey 17” (Hulu)
“Mickey Mouse Clubhouse: Mickey’s Adventures in Wonderland” (Disney+)
“Mother Knows Murder” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Pod Meets World” (Disney+) – New Podcast Episodes
“That Was Us” (Hulu) – New Podcast Episode
Women’s College Volleyball SEC Tournament Semifinal – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 6 p.m. ET
NFL Monday Night Football – Bengals vs. Commanders (ESPN) (ESPN 2) (ESPN Deportes) – 8 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Semifinal – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 8:30 p.m. ET
Nov. 24
“Best Friends” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Clues” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Dancing with the Stars” (Disney+) – Streaming Live at 8 p.m. ET
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Perfect Person” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Phony” (Hulu) – New Episode
“Reasonable Doubt” (Hulu) – Finale Episode
“Stick to United with Wayne Rooney” (Disney+) – New Podcast Episode
“StraightioLab” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Thanks Dad with Ego Nwodim” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
Women’s College Volleyball – Wildcard at Wildcard (ESPN) (ACCN) – 7 p.m. ET
Women’s College Volleyball SEC Tournament Championship – TBD at TBD (ESPN) (SECN) – 7 p.m. ET
Nov. 25
“All’s Fair” (Hulu) – New Episode
“All’s Fair Podcast” (Hulu) – New Episodes
“Big City Greens” (Disney+) – New Episodes
“Dancing with the Stars” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Las Culturistas with Matt Rogers and Bowen Yang” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
FX’s “The Lowdown” (Hulu) – Finale Episode at 9 p.m. PT
“Merry Berry Love” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“The Remarried Empress” (Disney+) (Hulu) – Finale Episodes
“Rivals” (Hulu) – New Episode
“Style Wars” (Disney+) (Hulu) – New Episodes
NBA – Miami Heat vs. Philadelphia 76ers (ESPN) – 5 p.m. ET
Women’s College Volleyball – Flex at Flex (ESPN) (ACCN) – 7 p.m. ET
NBA – Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder (ESPN) – 7:30 p.m. ET
NBA – San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers (ESPN) – 10 p.m. ET
Nov. 26
“Dancing with the Stars Official Podcast” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald” (Hulu) – New Podcast Episode
“Hey Jonas!” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“The Kardashians” (Hulu) – New Episode
“Mummies” (Hulu)
“Sofia the First: Royal Magic” (Disney+) – Holiday Special Episode
“Stick to Football” (Disney+) – New Podcast Episode
Women’s College Basketball Battle 4 Atlantis – No. 25 West Virginia vs. No. 16 Notre Dame (ESPN) (ESPN2) – 11:30 a.m. ET
College Football – TCU at Texas Tech (ESPN) – 8 p.m. ET
Nov. 27
“Mickey’s Home Alone” (Disney+) – Premiere
“Percy Jackson and the Olympians” (Disney+) (Hulu) – New Episodes
“Percy Jackson and the Olympians Official Podcast” (Disney+) (Hulu) – New Episode
“Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc” (Hulu) – New Episode
College Football – Mississippi State at Ole Miss (ESPN) (ABC) – 12 p.m. ET
College Football – Florida at Florida State (ESPN) (ABC) – 3:30 p.m. ET
Men’s College Basketball Dick Vitale Invitational (Charlotte) – West Virginia vs. North Carolina (ESPN) – 7 p.m. ET
College Football – Texas at Texas A&M (ESPN) (ABC) – 7:30 p.m. ET
Nov. 28
“Dasher” (Disney+) – Premiere
College GameDay Built by The Home Depot (ESPN) (Disney+) – 9 a.m. ET
WWE Survivor Series: WarGames (ESPN) – 6 p.m. ET
College Football – Auburn at Alabama (ESPN) (TBD)
College Football – Georgia Tech at Georgia (ESPN) (TBD)
Nov. 29
“The Mess Around” (Hulu) – New Podcast Episode
“Mission: Yozakura Family” (Hulu) – New Episode
“We’re Here to Help” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
Nov. 30
“Desperately Devoted” (Hulu) – New Podcast Episode
“Handsome” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Mother Knows Murder” (Disney+) (Hulu) – New Podcast Episode
“Pod Meets World” (Disney+) – New Podcast Episodes
“That Was Us” (Hulu) – New Podcast Episode
NFL Monday Night Football – Panthers vs. Buccaneers (ESPN) (ESPN Deportes) – 8 p.m.
TBD
“Family Guy: The Peter Clause” (Hulu) – Holiday Special Premiere
“The Circle” (Hulu)